GFXplorer е малка по размер и удобна програма, която показва основаната и най-важна информация за хардуера и софтуера на компютърната система. GFXplorer е специално разработена, за да намира най-важните технически параметри на различните устройства и програми. Благодарение на лесния и стилен интерфейс, който предлага различни информационни раздели, е възможно лесното и бързо намиране на необходимата информация, която може да бъде експортирана в общ текстов файл с TXT или RTF формат. Тази информация е подходяща за изпращане към техническата поддръжка на компютърното устройство.

Разделът „Инструменти“ осигурява достъп до няколко помощни програми за бързо обслужване на компютъра. GFXplorer дава информация за операционната система, централния процесор – микроархитектура и фамилия, оперативната и дисковата памет, дънната платка, графичната карта, капацитета и възможностите на дисковете. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в GFXplorer 3.9.4:

•Added support for Windows 10 „Creators“ update;

•Added support for .Net Framework 4.6.2;

•Fixed a bug that caused the „Check for updates online“ feature to not work properly;

