Giada е малка програма – виртуално аудио студио с отворен код, с помощта на която без проблем и съвсем лесно могат да се създават различни музикални композиции. За разлика от професионалните програми от тази сфера, Giada има по-скромна функционалност, но е съвсем подходяща за потребителите, които за пръв път се докосват до електронната музика. Giada има малко настройки, опции и елементи за управление, което е много удобно за начинаещите. В Giada са включени дръм машина и секвенсер, който се управлява с помощта на клавиатурата. Giada дава възможност за запис на над 30 канала едновременно, поддържа комбинирани режими за възпроизвеждане, има възможност за запис на аудио от различни източници с автоматичен избор на каналите. Лиценз: Безплатен (Open Source).

Промени в Giada for Windows 0.13.2:

•MIDI learn for plugins parameters

•Toggle hidden files in File Browser

•Fix broken compilation when build without VST support

•Make sure PluginChooser window has a sane size

•Decouple Recorder from any global variable

•Better source code organization

•Make plugin creation more robust

•More source code reorganization

•Fix crash on clicking scrollbar arrows (GitHub #53)

•Fix crash when doubling/dividing length while recording (GitHub #110)

Екрани 1 от 3

Официална страница

Изтегли: Giada 0.13.2 за Wndows (2.21 MB)

Изтегли: Giada за други операционни системи