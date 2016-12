GlassWire е софтуер, обединяващ в едно приложение мрежови монитор и защитен екран. GlassWire осигурява нагледна графична визуализация на трафика, в която е лесно да бъде забелязана всяка мрежова активност. Вградената в GlassWire защитна стена позволява лесното блокиране на нежеланите мрежови връзки. Програмата е в състояние да изобрази информация за всеки процес, стартиран в компютъра плюс IP-адреса на всяка активна мрежова връзка. Изображението се обновява на няколко секунди и при осъществяване на нова мрежова връзка се появява съобщение.

GlassWire разполага с мощен инструмент за анализ и известяване на потребителя за стартирани нови процеси, които се опитват да осъществят връзка с Интернет. Предупреждението е еднократно, но остава записано в системния журнал, заедно с подробна информация за ситуацията. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в GlassWire 1.2.88 Final:

•You can now scan manually for devices under GlassWire’s „Network“ tab. Basic, Pro, and Elite users will have an automatic scan every 30 minutes, while free users can scan manually by pressing the „scan“ button. We made this change because GlassWire was scanning so often in our previous update that some types of network hardware were giving false positives about GlassWire causing a network problem.

•To disable Network auto-scanning completely create a text file called glasswire.conf and place it in the c:programdataglasswireservice folder. Add this string to the text file: enable_network_scan = false then restart the GlassWire service. We plan to add a setting for this in the future.

•Fixed a bug that was causing some users to crash.

Официална страница

Изтегли: GlassWire 1.2.88 Final (29.5 MB)