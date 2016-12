GOM Audio е безплатен музикален плейър от разработчика на GOM Media Player. Поддържа всички популярни аудиоформати, скинове, работа с плейлисти, просвирване на поточно аудио и много други. В GOM Audio са реализирани много от функциите, използвани в GOM Media Player за подобряване качеството на звука.

GOM Audio е създаден на базата на GOM Media Player, поради което поддържа много функции на по-големия си брат. Трябва да отбележим, че GOM Audio може да възпроизвежда и онлайн радио и транслира отлично поточните данни. Програмата има възможност да изключи, рестартира и „приспи“ компютъра, когато плейлистът завърши.

GOM Audio използва минимум системни изисквания и е много бърз, а благодарение на разработчиците може да се променя външният вид на плейъра. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в GOM Audio 2.2.5.0:

Added voice filter feature

Provides float(4Byte) output option

Guide to setting up connection programs according to Windows10 policy

Fixed minor bugs

