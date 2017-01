Безплатен филмов плеър с красив интерфейс. За разлика от други подобни програми, Gom Player няма нужда от допълнително инсталиране на кодек-пакети. В програмата са вградени кодеци за почти всички файлови формати (AVI, DAT, MPEG, DivX и др.), включена е и опция при необходимост – за автоматично търсене на нови. Поддържа субтитри на различни езици (различни азбуки, вкл. кирилица), като е предвидена възможност за настройка и смяна на шрифта. Освен това, Gom Player „чете“ повредени и недовършени файлове, което дава възможност да се гледа даден филм още докато се тегли.

GOM Media Player има впечатляващи адаптивни настройки в контролния панел. Тук можете да регулирате яркостта на видео изображението, цвета и наситеността. Има също вградена функция за „заснемане“ на екрана, мащабиране и преместване на картината, използването на теми, „горещи“ клавиши, както и множество предварително зададени и регулируеми аудио настройки.

Поддържаните формати включват flv,mp4, mov, mpg, ts, avi, divx, asx, wmv, m4v, dat, ifo, vob, 3gp/3gp2, rm/rmvb, mkv, ogm. Additional formats can be played with external codecs, .smi, .srt, .rt, .sub (& IDX), както и кодеци като Vorbis, FLAC, ADPCM, XVID, DIV1, DIV2, DIV3, DIV4, DIV5, DIV6, DIVX, DX50, MP41, MP42, MP43, H263, AP41, MPG4, MP4S, M4S2, MP4V, BLZO, MJPG, RMP4, DXGM, H264, DVSD, THEO, VP8, VC1, MPEG1, MPEG2, VP6, FPS1, IV50, IV40, SVQ3, H265, TSCC, TSCC2, Cinepak, SVQ1, G2M4, LAGARITH, TRUEMOTION2, DVCP, DVPP, QTRLE, RPZA, PRORES, MSZH, Nellymoser. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в Gom Player 2.3.10.5266 Final:

• FFMPEG Upgrade

– Upgrade the default built-in codec performance

• DVB subtitle support

• Disable some options during dvd playback

• Fixed the problem that playback stops when playing Mp3 file with album art

• Miscellaneous corrections and changes

Повече за Gom Player можете да научите от нашата статия Gom Player – кратко ревю.

Екрани 1 от 3

Официална страница

Изтегли: Gom Player 2.3.10.5266 Final (32.5 MB)