GPU Caps Viewer е програма с малки размери, с помощта на която може да се получи подробна информация за видеокартата, на всички OpenGL параметри и да се извършат разнообразни тестове на графичната карта. Интерфейсът на GPU Caps Viewer е удобен за работа и на практика е необходимо само превключване от един раздел към друг.

Основни възможности на GPU Caps Viewer: преглед на конфигурацията на графичната карта – типа на графичния процесор, размера на графичната памет и версията на драйвера; да се прегледат OpenGL параметрите – версия, размера на текстурите, броя на текстурните модели; да се видят поддържаните от видеокартата OpenCL API и разширенията, поддържани от конкретния модел графична карта; да се види нивото на поддръжка на CUDA, да се прегледа системната конфигурация – честота на централния процесор, размера на оперативната памет, типа на операционната система, версията на наличния PhysX; мониторинг на температурата на GPU ядрата, стартиране на тестове с голямо натоварване, подробен отчет. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в GPU Caps Viewer 1.35.0:

fixes a small bug in the reading of the max clock speeds of Radeon GPUs.

