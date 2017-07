GPU Shark е съвсем малка по размер портативна помощна програма за мониторинг на NVIDIA GeForce и ATI Radeon видеокарти. С помощта на GPU Shark е възможно да се разбере информация като точното име на графичната карта, температура на графичните ядра, кодовото име на графичния процесор, идентификатора на устройството, типа графична памет, натоварването на графичния процесор, използваната графична памет и още много други.

GPU Shark предлага два начина за преглед на данните – опростен и подробен. По подразбиране се използва опростения режим на изобразяване, при който се вижда основната и най-важна информация за видеокартата или видеокартите, ако са няколко. При подробния режим се показват версията на драйвера, информация за използваната CUDA технология и други. GPU Shark се базира на програмата Caps GPU, но за разлика от нея, дава информация за втората поставена видеокарта в компютърната система. Програмата е съвсем лесна за усвояване и има лесен за използване интерфейс. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в GPU Shark 10.0.1:

GPU Shark 0.10.0.1 is a maintenance release and brings with the support of the GeForce GT 1030.

