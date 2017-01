GPU-Z е малка и удобна програма, с чиято помощ ще научите всичко за вашата графична карта. Според създателите си тя е най-леката в бранша си, но същевременно тази, която дава най-подробна информация за хардуера ви. С нея ще можете да видите честотите, на които работят ядрото и паметта на видео картата ви, както и още много допълнителни подробни детайли за нея. Клокърите ще могат да видят постигнатия клок. GPU-Z работи под Windows 2000/XP/Vista. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в GPU-Z 1.17.0:

Intel GPU codenames now have the CPU name prepended

All Intel GPUs newer than Sandy Bridge have UEFI marked as available

Fixed AMD Beema ROP and TMU count, process size 28 nm

Fixed Bay Trail to be 22 nm, DX11

Added support for Intel Kaby Lake, Apollo Lake

Added support for NVIDIA GTX 1050, 1050 Ti Mobile, Quadro 5000, GP104 based GTX 1060, GP104-based Quadro Mobile

Екрани 1 от 1

Официална страница

Изтегли: GPU-Z 1.17.0 (2.01 МB)