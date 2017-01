GreenCloud Printer е универсален „екологичен“ драйвер за принтери, който според своите създатели работи със всякакви принтери. С помощта на GreenCloud Printer се икономисват хартия и тонер, създават се PDF документи, могат да се разпечатват няколко страници на един лист, както и да се изпращат всякакви документи към електронния облак на производителя. Основни възможности на GreenCloud Printer: по-удобен предварителен вид на документите; премахване на излишните страници от опашката; обединение на 1, 2 и 4 страници върху един лист във вид на таблица; печат като PDF файл, който се създава от GreenCloud Printer; директен печат от онлайн-редакторите на Dropbox, Google Docs, Minus.com (със създаване на PDF документ); двустранен печат; черно-бял режим; оптимизирана консумация на мастила и хартия. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в GreenCloud Printer 7.8.0.0:

– fix out of memory issue when saving PDF

– fix cleanup of temp files failing in some cases

– fix issue with stats in case of unicode characters

Екрани 1 от 2

Официална страница

Изтегли: GreenCloud Printer 7.8.0.0 (16.2 MB)