Hardwipe е мощна програма за пълно изтриване на информацията от дисковете, дяловете, директориите и отделните файлове на операционната система. Hardwipe безвъзвратно и перманентно изтрива всички данни и гарантира невъзможността за тяхното възстановяване с произволни хардуерни или софтуерни инструменти и по този начин осигурява защита на конфиденциалната информация. Качеството на изтриване зависи от подбрания метод с един, два, три, седем или тридесет и пет паса. Повечето цикли изискват по-голямо време за изтриване на информацията. Hardwipe много добре работи с външни дискове, USB стикове, Flash-карти и други външни устройства. Програмата консумира съвсем малко системни ресурси и може да работи във фонов режим. Необходимо е да се внимава при работата с Hardwipe, понеже изтритите данни не могат да се възстановят и върнат. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в Hardwipe 5.2.0:

Built with updated compiler and QT5 libraries

Color theme now defaults to „Bright White“

Internal changes to improve compatibility with WinPE

Other internal changes

Официална страница

Изтегли: Hardwipe 5.2.0 64-bit (9.67 MB)

Изтегли: Hardwipe 5.2.0 portable 32-bit (11.2 MB)

Изтегли: Hardwipe 5.2.0 portable 64-bit (11.2 MB)