HelpNDoc 5.0.0.182

С помощта на HelpNDoc ще можете лесно и бързо да направите HTML help файлове, както и да разработите HTML уеб-сайтове. Изработваните HTML документи са особено подходящи за помощни документи, презентации, нагледно подреждане на текстове и др. За да работите с инструмента не се нуждаете от никакви познания по HTML.

HelpNDoc позволява, освен текст, да включвате в своите файлове и линкове, таблици, изображения и др. Използвайки лесния интерфейс на програмата ще ви се наложи само да напишете текста и използвайки WYSIWYG (What You See Is What You Get) технологията да направите проекта си да изглежда професионално. Лиценз: Безплатен (Freeware).

