Искате ли да скриете вашия IP адрес? Hide IP Speed автоматично открива достъпно прокси и го използва за сърфирането. Hide IP Speed може да променя периодично IP адреса на своя потребител, което допълнително увеличава неговата анонимност. В случай на необходимост, приложението лесно може да бъде изключено. Главните положителни качества на програмата са нейният малък размер и много простото управление.

Скриването на IP адреса е полезно в различни ситуации. Например, ако потребителят е изхвърлен от даден форум или се е сблъскал с ограничение за сваляне на файлове, според региона.

Ползите от използването на Hide IP Speed не се изчерпват дотук. Приложението е подходящо и при сърфиране в съмнителни сайтове, които могат да събират информация за посетителите. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в Hide IP Speed 4.2:

Fixed: Can’t run on Windwos 10 bug

Added: Support Internet Explorer by default

Added: Now can use IE proxy based on VPN connection

Added: Kill zombie applications before relaunch and install

