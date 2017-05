Hitman Pro е проектирана да работи успоредно със съществуващите програми за сигурност без никакви конфликти. Тя сканира компютъра бързо (за по-малко от 5 минути) с помощта на облачна технология използваща енджините на следните антивирусни:Emsisoft, IKARUS, BitDefender, G Data и Dr.Web и не забавя работата на компютъра. Hitman Pro може и да не се инсталира. Програмата може да се управлява директно от USB флаш устройство, CD / DVD, локален или мрежов твърд диск. Hitman Pro ви предлага безплатно сканиране. Тя е предназначена да провери дали програмите за сигурност инсталирани на вашия компютър ви предпазват.

Всички основни операции по откриване на зловредни приложения се изпълняват не на локалния компютър, а на отдалечен сървър. Благодарение на този подход, HitmanPro натоварва много по-малко компютъра, отколкото стандартните решения, което го прави подходящ и за слаби машини.

Единствено се изисква бърз интернет канал. Тъй като програмата използва постоянно интернет, ако връзката е бавна, непостоянна или претоварена, HitmanPro няма да работи добре.

При проверката ако нищо не е намерено вие никога няма да се нуждаете от лиценз. Но когато е намерен вирус, тогава вие ще получите безплатен 30-дневен лиценз за премахване на заплахата. Лиценз: Freeware (само за сканиране).

Промени в Hitman Pro 3.7.20 Build 286 Final:

FIXED: Right click scan (Scan with HitmanPro)

FIXED: Vulnerability in HitmanPro driver (Kernel Pool Overflow, BSOD)

FIXED: Vulnerability in HitmanPro driver (Kernel Pool Overflow, Local Privilege Escalation)

FIXED: Vulnerability in HitmanPro driver (Out of bounds read)

