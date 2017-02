Hornil StylePix Pro е мощен растерен графичен редактор с много лек и удобен потребителски интерфейс. С помощта на Hornil StylePix Pro е възможно ретуширане на фотографии, завъртане на изображенията, премахване на ефекта „червени очи“ от фотографиите, възможно е добавянето на текст, използване на различни филтри и други. Hornil StylePix Pro е създаден от корейски програмисти и въпреки неголемия си обем, има много на брой различни софтуерни инструменти, необходими за създаване и професионална обработка на изображения. Hornil StylePix Pro включва над 50 различни филтъра за промяна на детайлността, размиването, цветната корекция и има възможност за създаване на собствени ефекти. Hornil StylePix Pro може да работи в пакетен режим и е отлична алтернатива на тромавите комерсиални графични редактори. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в Hornil StylePix Pro 2.0.0.6:

All in one

Image viewer, browser, editor, batch processing and capture program are integrated into one. Now with StylePix Pro, you do not need anything else.

New UI

Improved the UI to incorporate all functionality and work more organically. Toolbars only show what is needed depending on the situation. All windows and tools are adjusted according to DPI. The new UI can also be used properly on 2-in-1 devices.

License

If you have a 1.0 license, you can continue to use it.

