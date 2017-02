HWiNFO е мощен системен инструмент за наблюдение на операционната система и хардуера. Дава детайлна картина на хардуера до най-малката подробност.

HWiNFO е подходяща за потребители, които искат да обновят драйверите на операционната си система, а също и за производители на компютри, системни разработчици и технически експерти. Получената информация се представя в структурирана и лесно разбираема форма, която може да се експортира в текстови, CSV и XML формати. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в HWiNFO 5.44 Final:

-Fixed reporting of AMD GPU fan speed when not spinning.

-Fixed support of multi-node AMD CPUs.

-Enhanced sensor monitoring on more ASUS 200-series mainboards.

-Enhanced sensor monitoring on several ASRock 100- and 200-series mainboards.

-Added NVIDIA Quadro P400,P600,P1000,P3000,P4000,P5000, Quadro GP100, Tesla P6.

-Added monitoring of NXZT Kraken X52.

-Fixed reporting of ECC support for DDR4 moduels.

-Added support of ITE IT8915FN monitoring on GPU.

-Added preliminary support of Intel Cannon Lake.

Екрани 1 от 3

Официална страница

Изтегли: HWiNFO32 5.44 Final (5.40 MB)

Изтегли: HWiNFO64 5.44 Final (5.40 MB)