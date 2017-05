HyperSnap-DX е програма с която можете да сваляте, както графични елементи от интерфейса на Windows, така и произволни правоъгълни участъци, като ги превръщате във файлове с графичен формат. Освен това разполага и с други елементарни средства за обработка и създаване на графика.

HyperSnap-DX е чудесна и многофункционална програма за улавяне на Вашия работен плот и/или прозорци от него. Програмата може да прихваща активните прозорци, целия екран, даден регион и други. Можете също така да редактирате прихванатите изображения и да ги запазвате автоматично в избрана папка със зададено име. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени HyperSnap 8.13.02 Final:

Added „Extend canvas…“ function to the thumbnails right-click menu, where you may specify how much to extend the image on each side for all images selected in the thumbnails bar.

