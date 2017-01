ICE Book Reader Professional е мощен четец на електронни книги, който може да бъде използван и като телепромптер. ICE Book Reader Professional е първият алтернативен четец за .LIT, .CHM и .ePub файлове, който не използва компоненти на Microsoft Reader или Microsoft HELP. Програмата може да служи за конвертор между следните файлови формати: TXT-HTML, HTML-TXT, TXT-DOC, DOC-TXT, PDB-TXT, LIT-TXT, FB2-TXT и други, като е възможна промяна на кодировката.

ICE Book Reader Professional е не само мощен четец за текстови файлове, а и мощна база данни за електронни книги, която може да съхранява самите книги и информацията за тях (до 250,000 електронни книги). ICE Book Reader Professional записва всяка книга като отделен файл и запазва целостта на базата данни; програмата може да работи с ZIP, RAR, ARJ, LZH архиви. ICE Book Reader Professional позволява комфортно четене на електронни книги, което запазва зрението. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в ICE Book Reader Professional 9.5.5:

Added smart shrinking of author names if there is not place to show whole author name, for example: Mark &Twain -> Twain Mark -> Twain M. -> Twain

Added autosize visible column width in library from menu

Added restoring export settings

Fixed tag processing <home-page> and <email>

Updated help file. Added section about searching duplicates

Some fixes

