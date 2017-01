С iDevice Manager (преди известен като iPhone Explorer) можете да получите достъп до файловата система на iPod Touch, iPhone и iPad и да прехвърляте данни през USB. Инструментът прави възможно използването на iPhone като USB стик. Освен това, програмата предлага директен достъп до папките със снимки, музика и видеофайлове, както и фабрично запаметените тонове на звънене. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в iDevice Manager 6.5.1.0:

how message, if iOS iTunes backup is encrypted in Calendar and other modules

