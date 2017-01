iNFekt е програма, специално разработена за преглед на NFO файлове с ASCII графика. iNFekt има широка функционалност и разполага с три различни режима за преглед (визуализация, класически и само текст), функции за експортиране и много опции. Поддържат се всички версии на операционната система Windows от XP нагоре. iNFekt пълноценно използва възможностите на многоядрените процесори и на графичните карти. iNFekt може да изобразява всички разпространени кодировки, дава възможност за настройка цветовете на шрифта и фона, може да изглажда шрифтовете, импортиране и експортиране на файловете, поддържа мащабиране, поддържа плъгини, може да преобразува NFO файловете в PNG изображения и PDF файлове. Лиценз: Безплатен (Open Source).

Промени в iNFekt 0.9.7:

•Windows default app handling: fixed/added support for Windows 8 and 10 changes (issue #114)

•Compatibility: Use 8 spaces for tab characters (issue #116)

•Bugfix: Fixed some issues with mixed line endings

•Compatibility: Ignore invalid BOMs on some NFOs

•Compatibility: Support some (otherwise valid NFO) files with null bytes

•CLI version: fix –cp-437

•Library update to cairo 1.14.8, libpng v1.6.28, zlib 1.2.11, boost 1.63

•Minor updates to Linux version, PCRE and shim removal, use -std=c++14

