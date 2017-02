Infix PDF Editor е универсална програма за бързо и удобно редактиране и форматиране на текст (дори и ако е оформен в няколко колони), за манипулиране на графиката, изображенията и страниците във всякакви PDF файлове. С помощта на Infix PDF Editor е възможно променянето на брошури и бюлетини, технически ръководства, отчети и други, при които е използван PDF формата, без да е необходимо наличието на оригиналните шрифтове и документи, които са използвани при тяхното съставяне. В Infix PDF Editor е вградена мощна функция за търсене и замяна на текст, както и горните и долните колонтитули едновременно във всички страници. Програмата редактира текста директно в PDF файла и може автоматично да пренася текста по абзаци, колони и страници. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в Infix PDF Editor 7.1.2:

z2341 – Annotations could be lost between saves

z2336 – View button disabled in Flight-check dlg

z2344 – Missing glyphs at certain zooms. Missing background image due to unsupported blend mode.

z2347 – better handling of certain kinds of bogus PDF

z2349 – fix for intermittent licensing issue which could stop activation

z2325 – Hyperlink tool dialog not behaving itself with respect to other windows.

Екрани 1 от 3

Официална страница

Изтегли: Infix PDF Editor 7.1.2 (69.5 MB)