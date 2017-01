Internet Download Manager (IDM) е един от най-добрите download manager-и. Той може да тегли едновременно няколко файла или файлови сегменти, поддържа resume, pause и най-важното – ускорява връзката повече от своите събратя. Независимо какъв браузър ползвате, Internet Download Manager (IDM) смъква файлове от всякакъв тип и се интегрира във всички браузъри. Работи с HTTPS, може да преглежда файлове с различни разширения, преди да ги свалите и т.н.

Освен че ускорява изтеглянето на файлове чрез разделянето им на сегменти, Internet Download Manager (IDM) има функция за възстановяване от грешки при изтеглянето на файлове, преглед на zip файлове, HTTPS поддръжка, възможност за изтегляне на клипчета от YouTube, Google Video, MySpace и други.

С Internet Download Manager при прекъсване на свалянето, поради лоша връзка, мрежови проблеми или изключване на компютъра, ще можете впоследствие да продължите процеса оттам, докъдето е стигнал. Благодарение на изчистения графичен интерфейс, работата с приложението е лесна и интуитивна.

Internet Download Manager поддържа прокси сървъри, ftp и http протоколи. Приложението се интегрира в Microsoft Internet Explorer, Netscape, Opera, Mozilla Firefox, AvantBrowser, MyIE2 и други популярни браузъри и автоматично обработва сваляните файлове.

Програмата има още куп възможности, сред които изключване на компютъра при завършване на свалянето, влачене и пускане на файлове, звуково уведомяване при различни събития и много други. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в Internet Download Manager 6.27 Build 3 Final:

Added support for Firefox 52

Added support for SeaMonkey up to 2.49

