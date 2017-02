iSpy е безплатен софтуер, който осигурява охрана, наблюдение и услуга за известяване, като използва вашите камери и микрофони за улавяне и записване на движения и звуци. Всички записани файлове са компресирани във флаш видео или mp4 формат и са достъпни в Интернет или чрез вграденият в програмата уеб сървър.

iSpy може да бъде настроен да работи на няколко компютъра едновременно. Можете да използвате вграденият уеб сървър или сайта на програмата, за да видите записаните файлове, да гледате изображенията от камерата в реално време или да контролирате и настройвате iSpy отдалечено.

iSpy е безплатна програма, с отворен код така, че ако искате допълнителни функции или каквото и да било друго, можете да свалите кода и да я персонализирате според вашите нужди.

Изисквания: За да работи, iSpy изисква Microsoft .NET Framework, Windows media player 9 и VCM codecs (включени са в инсталатора). Лиценз: Безплатен (Open Source).

Промени в iSpy 6.6.3.0:

Added support for 2000+ new cameras

Support new version of FFMPEG

Completely re-written ONVIF support

Support for password digest authentication

IMPORTANT: This version of iSpy is no longer compatible with Windows XP (due to changes in FFMPEG).

Екрани 1 от 3

Официална страница

Изтегли: iSpy 6.6.3.0 x86 (22.5 MB)

Изтегли: iSpy 6.6.3.0 x64 (24.3 MB)