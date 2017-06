JPEGsnoop e програма с неголям размер, но с мощни възможности за разшифроване и анализ на MotionJPEG AVI файловете. С помощта на JPEGsnoop е възможно да се видят настройките на цифровия фотоапарат или видеокамера, използвани при заснемане на обектите и да се подобри компресията на JPEG изображенията. Особено внимание заслужава възможността на JPEGsnoop за анализ и проверка на изображенията за повреди или промени – програмата извършва подробен анализ на изображението чрез своя база данни, съдържаща информация за хиляди цифрови фотоапарати и видеокамери, както и за многобройните графични пакети..

С помощта на JPEGsnoop е възможен записът на файлове за Photoshop, възможно е подобряване на сканираните изображения, конвертиране на файловете в PDF формат и други. JPEGsnoop може да работи и с JPG,THM и DNG файловите формати. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в JPEGsnoop 1.8.0:

– Fixed vulnerability (div0) with invalid DQT

– Fixed vulnerability (DLL hijacking)

– Fixed compression stats for files with RST markers

– Fixed batch file processing

– Fixed Photoshop 8BIM, XMP decode reporting

– Major code cleanup to eliminate warnings (Visual Studio 2017)

