Kaspersky Free е антивирусна програма от „Лаборатория Касперски“, която разполага с най-основните функции: защита от вредоносни програми и сайтове; автоматично обновяване. Програмата разполага с антифишинг технологии, които ви пазят от фалшиви сайтове. Kaspersky Free е надеждна и се отличава с висока скорост на работа. Автоматичното обновление на продукта гарантира защитата от най-актуалните заплахи в Интернет.

Kaspersky Free е първият безплатен антивирус на известната компания за сигурност Kaspersky Lab. За разлика от конкурентите, досега Касперски не предлагаше безплатно решение.

Разработчикът акцентира на способността на Kaspersky Free да предотвратява инсталиране на зловреден софтуер и да премахва от системата вече заразените файлове.

Интерфейсът на Kaspersky Free не се различава от този на останалите продукти на компанията. След инсталиране на продукта, потребителите получават лиценз за ползване в продължение на една година.

Kaspersky Free защитава компютъра от различни видове вируси, както и повишава сигурността срещу атаки на непознат вредоносен код или хакери.

Kaspersky Free осигурява постоянна автоматизирана защита за Вас и Вашето семейство, докато работите, банкирате, пазарувате или играете онлайн. Програмата разполага с всичко, от което се нуждаете за сигурно и безопасно пребиваване в Интернет.

Kaspersky Free ползва оригинални алгоритми за откриване на вируси, които позволяват откриването и на неизвестни до момента вредители. Освен файлове програмата сканира и пощенски бази данни и получавани съобщения заедно с прикачените файлове и отлично определя макровируси в документи на Microsoft Office. Kaspersky Anti-Virus поддържа проверка на популярните видове архиви.

Разработчикът уточнява, че безплатният антивирус е предназначен за потребителите в Русия и Украйна. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в Kaspersky Free 2018 Build 18.0.0.405:

There is now protection against infection while the operating system is being restarted.

Added notification from Web Anti-Virus regarding pages containing adware or legitimate software that can be used by criminals to damage your computer or personal data.

Improved speed for certain installation scenarios, the first startup, and the first update of the application.

The application now waits a longer amount of time before displaying a notification about outdated databases and application modules when the computer wakes from sleep mode.

