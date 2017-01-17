Kindle for PC 1.19.46084

Kindle for PC е безплатна програма за персонален компютър, с помощта на която могат да се четат Kindle-книги без електронния четец. Ако вече имате Kindle-устройство или използвате програмата Kindle for iPhone, то технологията Whispersync Amazon автоматично синхронизира всички настройки във всички използвани устройства. Whispersync автоматично синхронизира отметките, отбелязаните раздели, подчертания текст между устройствата, регистрирани чрез акаунта в Amazon.com. След като отворите Kindle-книгата на друго устройство, започвате да я четете от същото място, докъдето сте стигнали преди това. Възможно е и ръчно синхронизиране на отделни параметри.

Основни възможности: купуване, изтегляне и четене на стотиците книги, качени в Kindle Store; безплатно краткотрайно четене на книгата за запознаване преди покупката; безплатен достъп до вече закупени книги, промяна на шрифтовете, цветовете, яркостта и други. Лиценз: Безплатен (Freeware).

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Официална страница

Изтегли: Kindle за PC 1.19.46084 (88.0 MB)

Изтегли: Kindle за iPhone 5.5 (142 MB)

Изтегли: Kindle за Android (120 MB)