Дигиталните снимки са вече част от живота ни – постоянно разглеждаме, прехвърляме, получаваме, изпращаме. Невинаги качеството, цветовете и размерите на снимката ни удовлетворяват. VSO Image Resizer е малка и лека програма, която ще Ви помогне точно в това. С нейна помощ бързо и с няколко кликвания ще можете да организирате, преименувате, оразмерите и конвертирате в желания формат вашите снимки. Програмата се интегрира в Windows и няма нужда дори да я пускате – давате десен бутон върху желаната от вас снимка и директно я променяте. Според създателите си VSO Image Resizer е оптимизиран за Windows 2000/XP/Vista. Лиценз: Безплатен за некомерсиална употреба.

Промени в Light Image Resizer 5.0.3.0:

NEW: setting to save window size and position

NEW: option “Fix gamma when resizing” (see Optimization tab), which can prevent images from getting darker

FIXED: images with large color profiles may cause corrupted output

FIXED: wrong color space chosen in some cases

FIXED: selected DPI resolution was not applied for Bitmap output

FIXED: Next button could be at the wrong position

FIXED: additional frames of multi-page TIFF were not added to combined PDF

FIXED: some parts of the interface appeared in black if theming was disabled (classic mode)

FIXED: left main menu could be cut off depending on language and font size

FIXED: unwanted linebreaks were added in rendered watermark text

FIXED: some issues with interface controls on high DPI screens

FIXED: font size in watermark options was not loaded correctly in some cases

FIXED: in some conditions folders pinned to Windows Explorer were opened in Light Image Resizer instead

IMPROVED: rendering of watermark text is a lot faster now

IMPROVED: accept additional files if launched via shell verb

IMPROVED: load and apply color profiles embedded in PNG

IMPROVED: don’t display line break tags (br) in watermark text entry

IMPROVED: adapt offset for watermark text based on font size

