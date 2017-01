LosslessCut е съвсем опростена кросплатформена програма за изрязване на кратки клипове от различни видеа. LosslessCut е особено удобна за работа с много големи видеа, заснети с охранителна камера, дрон, видеокамера GoPro и т.н. Ако ви се налага да изрежете и слепите най-добрите моменти от едно дълго видео и да освободите много гигабайти данни, без никаква загуба на качеството, то LosslessCut е точно за вас. Програмата не извършва никакво кодиране или декодиране на видеото и запазва оригиналното качество. LosslessCut може да записва и отделни кадри от видеото. LosslessCut се базира на Chromium и неговия HTML видеоплеър и работи с неговите формати – MP4, MOV, WebM, MKV, OGG, WAV, MP3, AAC, H264, Theora, VP8, VP9. Лиценз: Безплатен (Open Source).

Промени в LosslessCut 1.4.0

•Show help sheet by pressing H

•Support # in file path

Екрани 1 от 1

Официална страница

Изтегли: LosslessCut 1.4.0 32 бита (72.0 MB)

Изтегли: LosslessCut 1.4.0 64 бита (84.9 MB)