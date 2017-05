ManicTime е програма, която автоматично следи за използването на компютъра и изгражда статистика на използваните програми. Записва се кои програми колко време са използвани. ManicTime представя информацията във вид на удобни и подробни диаграми. Всички данни се съхраняват в локална база данни на компютърната система. Изобразява се не само информацията за приложенията, а и колко време потребителят прекарва пред компютъра – за ден, седмица, месец и година. По този начин ManicTime дава възможност за преценка, доколко ефективна е работата с компютъра. Възможно е поставянето на маркери при най-ефективна и най-неефективна работа с компютъра.

Особености: удобна статистика на активността, списък с най-често посещаваните сайтове, лесен и удобен интерфейс, контрол на ефективността за работа с компютъра. Възможно е задаване на парола при стартиране на ManicTime, както и стартиране на програмата в скрит режим, без иконка в таскбара. Лиценз: безплатен (Freeware).

Промени в ManicTime 3.8.0 Final:

•Recent filters dropdown

•Screenshots improvements

•Windows 10 notifications

•Better tracking for Windows 10 apps, it should now get the correct application name and icon

•Dropdown in Add tag window would freeze with a lot of tags. It should work better now.

•Added Autodesk Robot Structural Analysis Plugin

•Tag Picker window now opens with Filter in focus

•Bug fixes

Официална страница

Изтегли: ManicTime 3.8.0 (8.23 MB)