@MAX SyncUp е удобна програма за синхронизация на файлове и папки. С помощта на @MAX SyncUp е възможно двупосочното синхронизиране на файловете и или папките между два компютъра в локалната мрежа, чрез Интернет или с помощта на USB-стик, като запомнящо устройство. Наличен е специален RSync режим, при който по мрежата се предават само променените части на файловете.

Основни възможности на RSync: синхронизация на файлове и създаване на резервни копия с автоматична поддръжка на Google Drive, директна синхронизация на два компютъра в локална мрежа или Интернет, създаване на резервни копия в стил Apple Time Machine, осъществяване на двупосочна синхронизация с коректна обработка на всякакви промени, предварителен преглед на файловете за синхронизация, запис на няколко версии на един и същ файл, автоматично възстановяване към определена дата, стартиране на @MAX SyncUp като процес в ОС Windows. Програмата има лесен за използване интерфейс, ниски системни изисквания и малък размер. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в @MAX SyncUp 5.9:

The ability to filter files by date and size has been added.

The important internal changes and improvements.

