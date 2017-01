MemInfo e малка програма, която ви позволява по всяко едно време да сте информирани какво количество памет (физическа и виртуална) е заета от вашата система. Също така, MemInfo показва в проценти, натовареността на процесора.

При стартирането на MemInfo, нейната икона се настанява в системния трей и в реално време на нея се изобразява тази информация. Има вграден дефрагментатор на паметта, който Ви позволява да ускорите компютъра си, чрез увеличаване на наличната свободна памет. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в MemInfo 3.4 SR1:

Fixed: The „US language“ keyboard set was loaded during a MemInfo session

Minor bug fixes

