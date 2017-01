Последната версия на най-популярния IRC клиент. Internet Relay Chat е система от сървъри, които предоставят на потребителите си възможността да водят „разговори“ помежду си в отделни канали.

IRC е съкращение от Internet Relay Chat. Това е една от най-разпространените и дискутирани услуги предлагани в Интернет. Естествено, Мрежата е перфектното място за намиране на информация, писане на e-mail, различни видове забавление и дори отличен начин да си изгубите малко от свободното време, но ако сте се чудили някога къде са другите потребители и как можем да комуникираме с тях директно, то IRC е един от отговорите.

Като потребител, използвате този клиент за да се свържете към сървър, който от своя страна е част от IRC мрежа. Този тип мрежи обикновено са съставени от няколко сървъра свързани по между си и предаващи си съобщенията между потребителите. Така ви се предоставя възможност да избирате през кой от сървърите да се свържете към мрежата. Най-добре подберете сървър, който е по-близо до вас, така работата ви в IRC ще е максимално бърза.

Хората в IRC се срещат и комуникират помежду си в така наречените канали или стаи (channels), които са обединени под някаква обща тема и там потребителите си чатят групово или индивидуално с избран друг потребител. Лиценз: Платен (Shareware).

Повече за mIRC можете да научите от нашата статия mIRC – инсталация и конфигурация

Промени в mIRC 7.47 Final:

1.Fixed treeview display of text being chopped with certain fonts.

2.Fixed URL hotlink and catcher bugs that prevented extraction of short URLs.

3.Updated to OpenSSL 1.0.2j library.

4.Extended /drawpic and other features to support .jpeg extension.

5.Reverted changes to $calc() and other identifiers regarding number of

decimal digits in floating point calculations.

6.Updated About dialog to use Windows theme.

7.Changed op/ignore/protect/voice commands to maintain position of item in list if it already exists. Same applies to editing item in the Control dialog.

8.Extended hotlink and catcher to allow underscores in addresses.

9.Updated to TagLib 1.11.1 library.

10.Updated CA root certificates cacert.pem file.

11.Fixed /protect not using network parameter correctly.

12.Fixed $modespl not allowing larger server-set values.

13.Fixed $int() bug when rounding some negative values.

14.Fixed $com().result not trimming trailing zeros in float values.

15.Fixed $wrap() not updating wrapped text if case has changed.

16.Fixed hash table bug that resulted in intermittent gpfs due to incorrect freeing of memory in some contexts.

