Mirillis Action! е програма за запис на геймплей в реално време с HD качество. С помощта на Mirillis Action! е възможно в реално време да се записва всичко, което се случва на екрана на компютъра, във вид на видеофайлове с различни формати. Възможен е записа от игри, от уеб-плеър, вмъкване на коментари в реално време, запис на музика, заснемане на скрийншотове и т.н. Mirillis Action! е много подходяща за създаването на презентации и учебници, понеже е възможно коментирането на всички моменти, като по този начин се получават много добри видео-лекции. Основни възможности на Mirillis Action!: запис на геймплей с HD качество, тестване производителността на игрите, запис на уеб-видео в реално време, експортиране на записаното видео в различни формати, заснемане на скрийншоти, добавяне на аудио коментари. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в Mirillis Action! 2.1.0:

NEW FEATURE: Full live streaming/login API integration with Facebook, YouTube, Twitch and Hitbox

•NEW FEATURE: Real-time live streaming viewers counter statistics displayed on HUD

•Live streaming start button added

•Live streaming privacy selection for Facebook and YouTube

•Recording performance fixed on specific Win10 systems

•Fixed Facebook video uploading

•Fixed Action! startup with Elgato device installed

•Fixed Action! AVI recording when very large cursors are visible (ex. Photoshop)

•Fixed OpenGL recording (Intel GPU ex. Minecraft)

•Fixed OpenGL recording (Exanima game)

•Stability fixes

•GUI improvements

