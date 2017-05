Mobile Master е средство, с което ще управлявате своя GSM. Ще разберете IMEI номера и колко е заредена батерията.

Mobile Master разполага с „монитор на мрежата“, който показва достъпните в момента мрежи, качеството на сигнала и друга информация. Може да разглеждате и редактирате записите във вградения органайзер на телефона или в бележника. Разбира се, ще редактирате мелодии и картинки. Функцията Mobile Explorer ще ви улесни при разглеждането на папките на телефона и на съдържащата се в тях информация. Можете да редактирате адресния указател и SMS-ите, списъка на входящите и изходящите позвънявания.

Предвидена е възможност да се копира списъка с телефонни номера от един телефон на друг. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в Mobile Master 8.9.6 Final:

New features:

Importing contacts from iTunes now working with newer iTunes versions

