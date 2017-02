Ако имате лаптоп, навярно сте усетили едно неудобство – имате различни настройки за мрежите у дома и в офиса. Заради постоянните пренастройки се губи доста време. Mobile Net Switch помага да се съхранят мрежовите настройки в специални профили и лесното превключване между тях впоследствие. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в Mobile Net Switch 5.2:

 Windows 10 Creators Update improvements

 Firefox x64 support added

 Improved support for high DPI systems like the Surface Pro series

 Several performance and stability improvements

