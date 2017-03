Money Manager Ex е финансова програма, която ще е полезна за всеки, който иска да се научи да управлява своите парични потоци, активи и имущество. Money Manager разполага с всички необходими инструменти и опции за водене на лично счетоводство с възможност за настройка на собствени параметри. Money Manager Ex има лесен интуитивен интерфейс, усвояването на който не отнема много време.

След настройването на всички компоненти и записи на този помощник е възможно качественото контролиране на всички лични и фирмени приходи и разходи, печалба и загуба. Нагледните графични диаграми помагат за оптимизиране на бюджета и движението на паричните потоци. С помощта на Money Manager Ex, разпределянето на паричните средства и активите става лесно с цел постигане на максимална печалба. Лиценз: Безплатен (Open Source).

Промени в Money Manager Ex 1.3.3:

1.3.3 (Mar 04, 2017)

– Fix: assets #1074 #1070

– Feature: Search box not working #1060

1.3.2 (Feb 25, 2017)

– Fix: Programs and Features icon in Windows (SF Issue 972)

– Fix: Albanian lang file

– Fix: Prevent Crash on Home page Issue #1019

– Fix: Hebrew, Hungarian Translations

– Fix: Displayed Latin Currency symbols Issue #739

– Fix: Crash on startup when files not found Issue #1033

– Fix: Transaction Filter Crash, Account checked, none supplied. Issue #1043

– Fix: Check for null pointer. Issue #979

– Fix: Move Transaction. Issue #1063

– Fix: HTML report expor. Issue #1064

1.3.1 (Jan 7, 2017)

– Fix: Automatic database backup on start-up.

– Fix: Crash after adding first level category.

– Fix: Translation updates.

– Fix: General Issues #957, #969.

– Fix: Incorrect bitmap size #971.

– New: Donation link https://cash.me/$guanlisheng/1

– Fix: Messages for import errors #975.

– Fix: Performance Issues #977, #980.

– Fix: Image or Icon for accounts #963.

– Fix: Window „Currency rate updated“ to big (Mac) #649.

– New: Abkhazian, Albanian, Burmese, Catalan, Finnish, Korean, Malayalam, Persian, Thai translations added.

1.3.0 (Dec 15, 2016)

– New: Database upgrade management.

– New: Enhanced visual effects using new Icons.

– New: Reports upgrade providing improved date range support.

– New: Account types: Cash, Loan.

– New: Introduction of Custom Fields for transactions

– New: Stocks & Shares Management upgrade using Share Accounts.

– New: Asset Management Upgrade using Asset Accounts.

– New: Mininum Balance on accounts.

– New: Credit Limit on Accounts.

– New: Lock account transactions to a reconciled date.

– New: Multi transaction selection for various functions

– Update: Bitcoin (BTC) support to 8 digit precision

– Remove: Show/Hide void transactions

– Fix: General bug fixex and documentation updates.

Екрани 1 от 3

Официална страница

Изтегли: Money Manager Ex 1.3.3 32-bit (5.69 MB)

Изтегли: Money Manager Ex 1.3.3 64-bit (6.35 MB)