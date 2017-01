Monkey’s Audio е бърз и лесен начин да компресирате музика. За разлика от традиционните методи на компресиране като mp3, ogg или lqt, които трайно развалят качеството на аудио файловете, за да спестят място, Monkey’s Audio прави перфектни бит по бит копия на музиката ви. Това означава, че тя винаги звучи добре, компресирания вариант е напълно еднакъв с оригинала. Въпреки че звука е перфектен, архиваторът спестява много място. Мислете за Monkey’s Audio като WinZip на музиката. Другото великолепно нещо е, че винаги можете да декомпресирате своя Monkey’s Audio файл обратно към оригинала. Инструментът предлага бърза и дълбока компресия, която не нанася вреди. Форматът на програмата се поддържа от Media Center™, Winamp™ и много други плеъри. Monkey’s Audio има опция за редактиране на музикалните тагове. Лиценз: Безплатен (Open Source).

Промени в Monkey’s Audio 4.19:

1.Changed: Switched to Visual Studio 2015 – hopefully faster builds.

2.Fixed: Columns could get saved with no width and then they’d load with no width which was confusing.

3.Changed: Changed a silly type used to uint32 from unsigned int because I guess it wasn’t building on Linux and Mac.

4.Changed: Made the copyrights say 2017.

