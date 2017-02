Movavi Video Editor е програма, с чиято помощ бързо и лесно ще можете да подобрите качеството на вашите видео файлове. Снимали сте клипче на рожденния ден на приятел, но е било прекалено тъмно – програмата ще ви помогне да се справите с този проблем. С нейна помощ ще можете да редактирате светлината, контраста, цветовете на вашите клипове. Ще можете да добавите един от многото ефекти, за да превърнете вашето видео в професионално. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в Movavi Video Editor 12.2:

Video Editor now speaks Traditional Chinese! 歡迎!

Noise removal now removes more noise than before. And it’s even easier to use, too!

Saving videos for watching on TVs, including those big fancy 4K ones, just got easier. Simply use the dedicated TV tab in the Export window

And many other useful changes to make your life better

Екрани 1 от 3

Официална страница

Изтегли: Movavi Video Editor 12.2 (51.3 MB)