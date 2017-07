В Movavi Video Suite ще намерите всичко, което ви е необходимо за работа с видеофайлове: редактиране и подобряване качеството на 2D и 3D видео, конвертиране на видеофайлове, DVD и аудио, монтаж, запис на видео то екран, от ТВ, от VHS-касети, създаване на слайдшоу, запис на аудио, запис на Blu-ray, CD и DVD дискове.

Movavi Video Suite ви дава възможност да конвертирате видео, аудио и незащитени DVD в над 180 формата, включително AVI, MPEG 1,2, MP4, WMV, ASF, 3GP, 3GPP, MKV, MP3, MOV, QT, VOB, IFO, MOD, DAT, M2T, MTS, VRO, FLV, WTV и др. Вие можете да съхранявате филми и музика във формати за над 200 мобилни устройства, сред които: Apple iPad, iPod, iPhone, Sony PSP, BlackBerry, Zune, устройства с Android и Windows Phone, HTC, Nokia, Samsung, таблети, мобилни телефони и други. Избирайте готови настройки за конвертиране на видео за телефони и медиа плейери, удобни за начинаещи, или се възползвайте от ръчната настройка на видео параметрите за опитни потребители. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в Movavi Video Suite 16.5.0:

More settings for the Highlight and Conceal tool: add multiple masks to video, add outlines to masks, adjust pixel size (for the Conceal tool) and feathering (for the Highlight tool)

New context menus for filters, transitions, titles, and callouts: apply one filter to all clips or insert a transition between every segment, choose where to place titles and callouts in videos

Movie projects can be opened by simply dragging and dropping into the Video Editor interface

Undo/Redo buttons added to the toolbar

Titles and callouts can be added to videos by dragging and dropping them into the preview window

Fade in/out effects for callouts have been discontinued

Screen Recording

Improved capture area selection for Windows 10 desktop

Information about captured video resolution added to the export window

Bugs fixed

Екрани 1 от 6

Официална страница

Movavi Video Suite 16.5.0 (91.6 MB)