MultiCommander е безплатен и лесен за използване файлов мениджър. Разполага с възможност за преглед на графика (Jpg, Png, Gif, Png, Bmp, Tiff, RAW), работа с тагове EXIF, поддръжка на архиви Zip, 7-Zip, Rar, Tar, GZ, Bz2, Jar, многоезичен интерфейс, поддръжка на FTP, интерфейс с два активни панела, възможност за изпълнение на задачи във фонов режим, възможност за потребителска настройка на интерфейса, възможност за търсене на информация за филми или изображения в IMDB и Rotten Tomato, редактиране на МР3-тагове, пакетно преименуване на файлове и много други.

Multi Commander е многотабов файлов мениджър, който е алтернатива на стандартния Windows-ки Explorer. Той използва популярната и ефикасна двупанелна форма.

Multi Commander съдържа освен стандартните за тоя род програми свойства – копиране, местене, преименуване, преглед, – и саморазопаковане (Zip, 7-Zip, Rar , Tar , GZ , Bz2 , Jar), автосортиране, преглед на архиви, търсене, скриптинг и много, много други. И всичко това може да се управлява чрез клавиатурата. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в Multi Commander 6.9.0 Build 2303:

Tab Sessions

Korean translations provided by pCsOrI

FindFiles windows can load quick setup using Fn-keys

FindFiles windows can save quick setup using Ctrl+Fn-keys

Added option „Remember what item is in focus when changing path“

3rd party audio library updated, More audio formats should be supported

Many default options and colors have been change. Only valid for new installs

Lots of fixes

And much more

