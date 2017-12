MuPDF е съвсем лека Open Source програма, написана на езика за програмиране C. MuPDF е четец за PDF файлове, включително и с много големи размери, за кратък период от време и максимална точност на изобразяване на документите. MuPDF показва текстовете и и изображенията с точност до част от пиксела и по този начин детайлността е много висока. Допълнително, програмата има възможност за търсене и представяне на препратки. Освен това MuPDF може да чете XPS и Open Xps форматите (OpenXPS / ECMA-388), EPUB и CBZ (Comic Book archive). Програмата е характерна с използването на малко оперативна памет, с много високата си скорост на работа и с малкия си размер. MuPDF има модулна структура и потребителите имат възможност за добавяне на допълнителни функции. Лиценз: Безплатен (Open Source).

Промени в MuPDF 1.12 Final:

This is primarily a bug fix release.

The Android and iOS viewers have been split off into separate git repositories:

◦ mupdf-viewer-ios.git has the iOS viewer.

◦ mupdf-viewer-android-old.git has the Android viewer.

◦ mupdf-viewer-android-nui.git has a new advanced Android viewer.

◦ mupdf-viewer-android-mini.git has a new minimalist Android viewer.

Other new features:

◦ PDF portfolio support with command line tool “mutool portfolio”.

◦ Add callbacks to load fallback fonts from the system.

◦ Use system fonts in Android to reduce install size.

◦ Flag to disable publisher styles in EPUB layout.

◦ Improved SVG output.

