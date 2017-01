MyPhoneExplorer е безплатна програма, с която можете удобно да управлявате своя мобилен телефон SonyEricsson. С инструмента можете комфортно да избирате, експортирате и импортирате контакти и SMS-и.

MyPhoneExplorer предлага многократно по-бърз трансфер на информацията; разполага с адресна книга, органайзер, файлов браузър, комфортен backup-асистент, извежда сведения за рожденото и моментното състояние на телефона и много други.

За MyPhoneExplorer може да се каже, че е задължителна за всеки притежател на мобилен телефон на Sony Ericsson. Програмата е проектирана основно за моделите K700, K750 и K800, но работи на практика с всички съвременни модели, освен базираните на symbian – P-серията, M600 и W950. С MyPhoneExplorer можете да синхронизирате телефона си с Outlook, Outlook Express, Lotus Notes и Thunderbird; да редактирате контактите на SIM картата и в паметта на телефона си; да редактирате обажданията; да добавяте и редактирате събития в календара; да настройвате час за алармен сигнал; да преглеждате, триете и редактирате SMS съобщенията си; да смъквате файловете от телефона и да качвате такива на него; да избирате активен профил; да следите състоянието на телефона и батерията му.

MyPhoneExplorer поддържа връзка през Data или USB кабел, Bluetooth или инфрачервен порт, стига съответният хардуер да е инсталиран на компютъра ви. Програмата е с опростен, адски интуитивен и приятен за окото интерфейс.

MyPhoneExplorer поддържа SonyEricsson модели K700, K750, D750, W800, W810, W550, W900, K600, K300, K500, Z520, S700, V800, Z600, V600, Z1010, T300, T610, T630, T68 и др. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Повече за MyPhoneExplorer можете да научите от нашата статия MyPhoneExplorer – организирайте мобилния си телефон.

Промени в MyPhoneExplorer 1.8.8:

•Sync for contacts and notes with plain vCard/vNote-files (local or on a remote server)

•Sync with internal Sync-database – this makes it possible to sync several devices to each other

•MyPhoneExplorer Client is launched automatical when you connect via WiFi, the phone wakes up from standby also automatically

•Better compatibility with Windows 10

•Better compatibility with Android 6

•Backup wizzard revised

•many bugfixes and alot smaller enhancements

