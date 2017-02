MyUninstaller е алтернатива на стандартния Add/Remove панел, вграден в Windows. Предлага повече информация за инсталираните програми, включително името на продукта, версията му, фирмата-производител, папката за инсталиране др. Можете да експортирате списък със статуса на всички приложения в text или HTML формат.

При инсталирането и използването на различни програми, компютърът непрекъснато прави записи в регистрите и системните си файлове, което в последствие довежда до забавяне на работата му. С MyUninstaller ще можете да деинсталирате програми и да премахнете всички файлове свързани с тях.

MyUninstaller дава допълнителна информация за компанията производител, версията, заеманото пространство на хард-диска, инсталационната папка и други. Програмата поддържа и българско меню, много е малка, лека и напълно безплатна. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в MyUninstaller 1.77:

Removed the duplicate entries of HKEY_CURRENT_USER key on 64-bit systems.

