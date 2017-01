NetWorx е малък, безплатен инструмент предназначен за отчитане на интернет трафика и мониторинг на интернет скоростта на вашия компютър. Програмата работи с всички видове мрежови връзки – dial-up, LAN, ISDN, ADSL и т.н. Предоставя отчети, графики, подробни дневни, седмични и месечни статистики, които можете да съхранявате в различни формати, включително html, doc или xls.

NetWorx е лесен за използване инструмент, с достатъчно голям брой от функции, за да е полезен на системните администратори.

Програмата събира статистика за предаваните данни, измерва скоростта на всяка връзка, диагностицира източниците на проблеми и проследява подозрителна активност.

Networx може да работи практически с всеки тип връзка, предлага разширен набор от настройки за известяване при възникване на нестандартни ситуации, може автоматично да изключва компютъра и да прекъсва връзката към мрежата.

NetWorx поддържа лог файлове с цялата важна информация. Отчетите могат да се съхраняват в различни формати – HTML, MS Word и Excel. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в NetWorx 6.0.0:

NetWorx is now commercial software. To facilitate its further development, we introduced a licence fee.

Added remembering height and width of the usage window.

Added attaching usage report when sending e-mail quota notifications.

Fixed several memory leaks in connection monitor and NetStat.

Fixed a few issues with high DPI systems.

