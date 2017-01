Notepad++ е сорс редактор с отворен код, поддържащ синтактично оцветяване за следните езици: C, C++, Java, XML, HTML, PHP, Java Script, RC resource file, makefile, ASCII art file (разширение .nfo), doxygen, ini file, ASP, VB/VBS, SQL, Objective-C, CSS, Pascal, Perl и Python. Написан е на C++, притежава красив интерфейс, предразполагащ към работа, налице е и пълна поддръжка на Drag’N’Drop.

Някои от основните възможности на Notepad++ са: оцветяване на програмните езици и подреждане в редове, WYSIWYG, потребителски зададено оцветяване на програмните езици, автоматично завършване на думи, едновременна работа с няколко документа, преглед на няколко документа едновременно, поддръжка на търсене/замяна на разпространени изрази, пълна поддръжка на Drag ‘N’ Drop (Влачене и пускане), динамична позиция на прегледите, автоматично засичане на статуса на файловете, увеличаване и намаляване на мащаба, работа в многоезична среда, отметки, оцветяване на скоби и водещи линии, записване и възпроизвеждане на макроси и други. Лиценз: Безплатен (Open Source).

Промени в Notepad++ 7.3 Final:

A MD5 generator is available in Notepad++ v7.3 as build-in feature. (menu Tools->MD5)

It allows user to generate MD5 digest from a text or from a (some) file(s).

Of course MD5 digest of Notepad++ release binaries will be available from this version (beside of sha1).

