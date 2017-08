NoteZilla е лесна и удобна програма за бележки. Много от нас са свикнали да си записват важни събития и информация на онези малки шарени бележки, които залепяме около компютъра или бюрото. NoteZilla ни предлага същите тези удобни за напомняне бележки, но в дигитален вариант. Запишете на бързо информацията, която са ви казали и я запазете на десктопа си – там тя ще ви е на лесно, когато ви потрябва.

NoteZilla е бърза и удобна програма за напомняне. Вие можете да залепите виртуални листчета върху работната площ и да ги махате, когато вече няма нужда от тях. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в NoteZilla 8.0.25:

Made Notezilla DPI-aware. So the sticky notes appear correctly on 4k display resolution.

