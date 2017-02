С помощта на novaPDF лесно ще създадете файл във формат PDF от което и да е Windows-приложение. С нея не е проблем и да конвертирате в PDF своите документи, създадени във Word, Excel, Power Point, дори е-mail-и и web-страници.

novaPDF работи като виртуален принтер. Конвертирането се извършва, когато изберете Печат. Полученият в резултат на конвертирането файл може да се разгледа с всеки PDF-четец. Създадените с novaPDF документи могат да се защитят с парола (40-bit или 128-bit шифроване), за да се ограничи разглеждането, отпечатването, редактирането, копирането и други действия.

NovaPDF се инсталира като виртуален принтер за драйвер с лесен за използване интерфейс, чрез който се генерират PDF файлове. Когато получи командата за печат, програмата трансформира съдържанието от оригиналния формат в PDF. Така потребителите имат възможност да разменят лесно електронни документи, независимо от приложенията, в които са създадени. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в novaPDF 8.8 Build 947:

New: Added Italian translation for the user interface

New: Added Spanish translation for the UI

New: Added Serbian translation for the UI

New: Added Bulgarian translation for the UI

