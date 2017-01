Nox App Player е емулатор за персонален компютър на операционната система Android, специално оптимизиран за стартиране на игри за Android. Nox App Player е 100% съвместим с X86/AMD платформите и е характерен с бързата си и много стабилна работа, в сравнение с решения като BlueStacks, YouWave и Andy the Android Emulator.

Както и при другите емулатори, използват се клавиатурата, камерата и микрофона на персоналния компютър. Това което прави Nox App Player по-специален е, че поддържа използването на геймпад. Възможна е и индивидуалната настройка на клавишите на клавиатурата – например традиционните WASD за контрола на героя, а останалите по произволен начин.

Nox App Player разполага с интересна иновативна функция – възможност за работа с няколко Nox App Player програмни прозореца едновременно. Във всеки прозорец може да бъде стартирано различно приложение или игра. Nox App Player има богати възможности за настройка на виртуалната машина – брой процесори, IMEI, памет. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в Nox App Player 3.8.0:

1.Fixed Nox App Player unable to run on Win 10 Insider Preview Build issue

2.Optimized virtual location feature

3.Add ES File Manager for your convenience management of all files

4.Increase the limit of customize resolution settings to support 4k screen (4096*2160)

5.Optimized the display of sidebar when Nox window is resized

6.Fixed some installation and startup error for better performance

7.Fixed compatibility issue with Dawn of Titans and Dominations

