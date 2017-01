NVIDIA GeForce Experience е лесен и удобен начин винаги да разполагате с обновени драйвери и оптимизирани игри на своя персонален компютър.

NVIDIA GeForce Experience автоматично проверява за публикувани нови версии на драйверите на NVIDIA. Без да напускате десктопа, можете с един клик на компютърната мишка да обновите драйвера до най-нова версия.

NVIDIA GeForce Experience взема от центъра за обработка на данни, изграден чрез електронен облак, оптималните гейм-настройки, които са най-подходящи за вашия персонален компютър, в зависимост от вашия централен процесор, графичен ускорител и други.

С помощта на NVIDIA GeForce Experience, портативната игрова приставка NVIDIA SHIELD може по безжичен път да се свърже с компютъра и да осигури показването на игрите на голям дисплей с минимални закъснения. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в Nvidia GeForce Experience 3.2.2.49:

Share your favorite broadcasts, videos, and screenshots to Facebook

•Broadcast games to Facebook Live at 720P.

•Upload screenshots and Ansel 360 captures to Facebook.

•Upload video recordings to Facebook.

Stream games from your PC to your TV in 4K with HDR

•Added support to GameStream up to 4K HDR.

•Added rumble feedback for the newly announced SHIELD controller.

•Added left stick controller support for OSC and keyboard navigation.

•Added support for games purchased through Windows Games such as Gears of War 4 and Dead Rising 4.

•Added major improvements to pairing and connectivity.

Bugs fixed

•Fixed case where GeForce Experience installation would not resume after reboot.

•Fixed case where GameStream services were not getting started after installing GeForce Experience with admin account and re-logging with non-admin account.

•Fixed case where self-update installer would download the same version multiple times.

•Fixed case where custom driver installation would not show any customization options.

•Fixed Driver installation failure related to cases where intermediate reboot was required.

•Fixed case where screen goes black randomly in Overwatch when Share is enabled.

•Fixed controller and audio issues with GameStream and Watch Dogs 2.

Other

•Various stability and performance improvements.

