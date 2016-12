OkMap е полезна програма, с помощта на която е възможно проектиране, създаване и редактиране на цифрови, растерни и векторни карти, подготвяни за експортиране във формат, който се поддържа от GPS устройствата. OkMap може да добавя всякаква потребителска информация, която подобрява външния вид на картата и я прави по-удобна и практична за използване. Освен тези основни възможности OkMap включва и допълнителни функции, като помощник за качване на различните карти в популярните картографски сървъри, обмен на данни с други картографски системи, експорт на маршрута в KML за използване в Google Earth, обработка на ландшафта и други. OkMap поддържа следните формати: PNG, BMP, JPG, GIF, TIF, ECW, GFW, JGW, ECW, BPW, TFW, GMI, GPX, DBF, DCW, PLT, WPT, DEM, RTE и други. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в OkMap 13.4.1:

•New menu: File – Save tiled map.

•Theme list: Statusbar with totals of objects.

•Theme list: When user creates a new theme it’s set by default the value „visible“ on shapes and labels.

•Maps: Vectorial data outside map bounds are not drawn.

•Web maps: Function „View map info“.

Официална страница

Изтегли: OkMap 13.4.1 (38.6 MB)