OnyX е мощен безплатен инструмент за почистване на компютри с инсталирана операционна система Mac OS X. Mac OS X също събира с течение на времето излишни данни и фрагменти от програми. Освен за отстраняването на тези непотребни файлове, безплатната програма OnyX ще се погрижи и за повишаване бързодействието на компютъра, като осигурява достъп и възможност за промяна на стандартните и на някои скрити настройки и информация за системата. Притежава многоезичен интерфейс. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в OnyX 3.2.6:

• Deleting the logs improved

• Deleting the applications cache improved

• Bug corrected that occurred when revealing the OnyX log in the Finder

• Bug corrected that occurred when reverting the defaults settings of the Automation pane

• New option: Show/hide the Other… button in the login window

• New option: Show/Hide the Shutdown dialog when the power button is pressed

• Modified the startup modes

• Info pane improved

• Repair permissions option removed

• Integrates version 3.19.3 of SQLite3

• Many corrections and improvements made

• Help improved, updated, and reindexed

Официална страница

Изтегли: OnyX 3.2.6 за macOS 10.12 Sierra (36.1 MB)